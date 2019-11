Sisters Market: Belen & Cecilia aprono i loro armadi, per una vendita eccezionale

SI TRATTA DI UNEVENTO, IN PROGRAMMA DAL 23 AL 25 NOVEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00 PRESSO RUE DES MILLE POP – UP SPACE VIA BORGONOVO, 1 (MILANO), A FAVORE DEI BAMBINI DEL CENTRO MARIA LETIZIA VERGA ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA

Uno spazio speciale dove poter acquistare una selezione dei capi del guardaroba di Belen e Cecilia Rodriguez e, con l’occasione, fare un regalo, in vista del prossimo Natale, ai bambini del Centro Maria letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

È Sisters Market, l’appuntamento di scena da sabato 23 a lunedì 25 novembre, dalle ore 10 alle 19, presso Rue des Mille POP – UP space (Via Borgonuovo, 1 – Milano) pensato dalle sorelle Rodriguez in collaborazione con ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo.

Nel corso dei tre giorni di apertura di Sisters Market, che sabato vedrà presenti anche Belen e Cecilia a partire dalle ore 15.00, saranno in vendita capi di abbigliamento e accessori scelti personalmente dalle sorelle Rodriguez per quest’occasione unica. L’operazione nasce dal desiderio di supportare una realtà importante come Il Centro Maria Letizia Verga che comprende il Centro di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione MBBM/Ospedale San Gerardo di Monza, che rappresenta da molti anni un punto di riferimento nazionale per la cura delle leucemie ed emopatie del bambino e dell’adolescente. ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo (https://admo.it), che oggi conta oltre 450.000 donatori, è nata nel 1990 con lo scopo principale di informare e sensibilizzare sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.