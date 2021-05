Smaltimento rifiuti, De Luca: “i messinesi pagano quasi il 50% in più grazie all’inezia della Regione Siciliana”

Oggi a Messina durante la rimozione dell’ultimo cassonetto della raccolta indifferenziata in strada, il Sindaco Cateno De Luca, ha voluto precisare che “a causa dei costi di trasferimento dell’umido che non può essere smaltito in loco i messinesi pagano quasi il 50% in più grazie all’inezia della Regione Siciliana”, ecco le sue parole:

Accetta i cookies di YouTube per vedere questo video. Avrai così accesso a questo servizio offerto da terze parti. YouTube privacy policy Se accetti, la tua scelta sarà salvata e la pagina verrà aggiornata. Accetta contenuto da YouTube