GRANDE PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO ANCHE PER LA SERATA DI VENERDI' 11 OTTOBRE, LA SECONDA IN CALENDARIO

Soddisfazione, da parte degli organizzatori, per il Messina Street Food Fest 2019, in corso a piazza Cairoli: grande partecipazione di pubblico anche per la serata di venerdì 11 ottobre, la seconda in calendario.

Ecco ciò che è accaduto, durante la manifestazione:

due fantastici #ShowCooking nella nostra area dedicata al #MessinaStreetFish, tanto cibo e tanta gente fra musica e tanto… tanto divertimento;

un grandissimo chef… Franco Agliolo, patron del Ristorante “Ambrosia” a Sant’Agata di Militello che ha parlato di recupero e sostenibilità verso un alimento (il pesce azzurro) che interpreta la cultura e la storia della Città di Messina e di tutto il territorio dell’isola.

Agliolo, ha affermato: “è stato un grande piacere per me aver partecipato. Abbiamo il dovere di divulgare che si puo’ fare una grande cucina con ingredienti -poveri- sensibilizzando la gente ad un consumo più giusto”.