È QUESTO, IL REPORT IN SICILIA PER IL 17 OTTOBRE 2020

Sono 11 i pazienti ricoverati oggi per #Coronavirus a fronte dei complessivi 475 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, vedono un lieve incremento: tre pazienti in più.

Anche oggi è particolarmente incoraggiante il dato dei guariti: 126. Due le persone decedute. I tamponi processati sono stati 5739.

Questo il report dei contagi nelle province: 24 #Agrigento, 18 #Caltanissetta, 151 #Catania, 12 #Enna, 14 #Messina, 130 #Palermo, 39 #Ragusa, 22 #Siracusa, #65 Trapani.

Dati del Dipartimento per la Pianificazione strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Salute.

