Sono 186 i candidati che hanno superato la prima prova (scritta) selettiva nell’ambito della selezione per la futura assunzione di 46 agenti nel Corpo di Polizia Municipale, a Messina.

Nella determina del Comune, si legge: “è un numero di partecipanti, di 5 volte superiore rispetto ai posti messi a bando, escludendo quelli riservati per ex aequo”.

Segue, l’elenco pubblicato nell’Albo Pretorio del Municipio peloritano (Graduatoria Nominativa ordine di punteggio).

In tutto, a partecipare sono stati ben 795 cittadini. La seconda verifica (delle tre in programma) si celebrerà lunedì 9 dicembre alle 11.30, con convocazione alle 9.30, presso l’Aulario dell’Università degli Studi in via Pietro Castelli.

Graduatoria-Nominativa-ordine-di-punteggio (2)

Graduatoria-Nominativa-ordine-di-punteggio-NON-superata (2)