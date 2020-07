Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19…, in Sicilia oggi 28 luglio 2020

Sono 19 i nuovi positivi in Sicilia oggi, così ripartiti per province: 8 a Ragusa (tutti migranti sbarcati a Pozzallo), 5 a Catania, 4 a Messina, 1 ad Agrigento e 1 a Palermo (anch’esso riferito a un migrante).

Numeri altini ma che vanno letti bene: sostanzialmente non c’è nulla di nuovo rispetto ai giorni scorsi perché, tolti i migranti, i nuovi positivi sono quasi tutti legati ai cluster già precedentemente individuati (quello del catanese e quello relativo all’ortopedico di Ganzirri) meno il caso in provincia di Agrigentto (Ravanusa) di una donna rientrata qualche giorno fa dalla Romania e di uno dei 5 positivi della provincia di Catania scoperto in seguito a tampone per ricovero ospedaliero. La buona notizia di oggi è il dimezzamento dei ricoverati in intensiva che ritornano a essere soltanto 2.