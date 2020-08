Sono 28 i nuovi positivi al Covid-19 di oggi in Sicilia, per il momento tutti asintomatici

Il resoconto quotidiano, di Fonso Genchi, sulla Pandemia da Covid-19.

Sono 28 i nuovi positivi di oggi, per il momento tutti asintomatici. 9 di essi sono migranti. Così la ripartizione per provincia: 10 a Catania, 6 a Enna (tutti migranti), 5 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Caltanissetta (migranti), 1 a Messina e 1 a Palermo (migrante). Intanto sono stati trasferiti a Palermo, per trascorrere la quarantena in apposita struttura, 8 migranti ospiti del Cara di Pian del Lago di Caltanissetta che erano risultati positivi nei giorni scorsi.

Dei 5 casi del siracusano, 4 riguardano il capoluogo e uno Rosolini. In almeno 3 dei 5 casi si tratterebbe di virus importato, in particolare da Malta, dove si erano recati ultimamente 3 dei soggetti trovati positivi. I 3 casi del ragusano sono legati ai casi dei giorni scorsi.

Se è vero che il trend negli ultimi giorni è andato al rialzo (vedere grafico in basso), anche per focolai siciliani, c’è da dire che la situazione non deve essere motivo di panico perché i numeri dei sintomatici sono molto bassi e ancora più bassi quelli dei ricoverati in terapia intensiva (sempre 4); la maggior parte dei positivi risulta essere asintomatica. L’ideale, però, sarebbe arrivare all’autunno con la situazione che avevamo a metà luglio, oltre che con disposizioni e norme per entrare in Sicilia più efficaci nell’evitare l’ingresso del virus da fuori.