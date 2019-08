Sono andate in fumo, una parte delle colline della Panoramica dello Sterro a Messina. Nella zona, questo pomeriggio si è sviluppato un incendio. Sul luogo (contiguo alla ex cava), sono arrivati i vigili del Fuoco per domare le fiamme sprigionatesi fra la folta vegetazione incolta.

Il focolaio, ha generato la formazione di una nube (che ha avvolto la parte Nord della Città) e grazie al vento presente sul posto si è spinto verso le vicine campagne.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.