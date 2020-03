“Sono da pochi minuti arrivati gli esiti di alcuni dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi…, in particolare… quelli degli esami effettuati sui militari in servizio presso la locale Tenenza della Guardia di Finanza”

“Sono da pochi minuti arrivati gli esiti di alcuni dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi. In particolare, sono giunti gli esiti degli esami eseguiti sui militari in servizio presso la locale Tenenza della Guardia di Finanza. Purtroppo, accanto a 7 soggetti negativi, si registrano anche altrettanti positivi, di cui 3 sul nostro territorio comunale”. Lo ha comunicato oggi, l sindaco di Patti, Mauro Aquino.

Aquino ha aggiunto: “alla luce di ciò, assume grande importanza la decisione di isolare, in via precauzionale, tutti i militari già dalla serata di giovedì scorso, e di questo ringraziamo di cuore il Comando Provinciale per la sensibilità e la prudenza dimostrata nella circostanza. Ad ogni modo, tutti i soggetti positivi, raggiunti telefonicamente, stanno bene e sono del tutto asintomatici. Ovviamente, sin da giovedì scorso non hanno più avuto contatti di sorta con chicchessia. In questo momento così difficile e delicato, ci stringiamo tutti idealmente a questi nostri amici ed auguriamo loro una pronta e totale guarigione. Non perdiamoci d’animo, ma continuiamo a restare uniti ma distanti! Restiamo a casa, andrà tutto bene”!