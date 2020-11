Sono iniziati oggi i lavori che porteranno alla completa demolizione dei sovrappassi di Spadafora e Venetico, ricadenti sull’autostrada A20 Messina Palermo.

Rilevate tutte le criticità strutturali presenti sulle strutture, il Consorzio Autostrade Siciliane ha proceduto nei mesi scorsi alle interlocuzioni istituzionali, alle progettazioni e alla pianificazione degli interventi utili alla messa in sicurezza.

Si procederà dunque all’immediata demolizione degli impalcati centrali dei cavalcavia, denominati tecnicamente n° 3 e 4°, dopo aver eliminato tutti gli elementi di interferenza presenti sui luoghi e messo in sicurezza il traffico autostradale. Pertanto, al fine di favorire gli interventi, sino al 21 dicembre 2020 vigerà la parzializzazione delle carreggiate, in entrambe le direzioni, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso, sul tratto interessato dal km. 27,800 al km. 29, 400. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.