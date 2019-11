LA TRAGEDIA E' AVVENUTA MENTRE LA RAGAZZA VIAGGIAVA IN AUTO IN COMPAGNIA DEL FIDANZATO 19ENNE ALBERTO ANTONELLO

Sono previsti per oggi alle ore 10.30, i funerali della 18enne Giulia Zandarin, morta venerdì mattina a Musile di Piave, nell’incidente che ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava, condotta dal fidanzato 19enne Alberto Antonello di (Castelfranco) che ieri si è risvegliato dallo stato di coma (nel quale si trovava), gridando il suo nome, per questo i medici dell’ospedale dell’Angelo di Mestre vista la sua forte agitazione hanno deciso di sedarlo.

A celebrare le esequie, sarà don Franco De Marchi, parroco di San Floriano. In queste ore, sono stati tanti i messaggi di solidarietà giunti ai genitori di Giulia, il papà commercialista Alessandro Zandarin e la mamma Renata Sousa. Nel corso della messa, le compagne di Scuola degli istituti da lei frequentati, il “Filippin” e il “Nightingale”, per ricordare la sua prematura scomparsa leggeranno una lettera cercando di non dimenticarla.