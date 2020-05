Sono proseguiti anche nella giornata dell’1 maggio, i controlli (con i droni) per monitorare il rispetto da parte della cittadinanza dei D.P.C.M. emessi dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, volti al contrasto della diffusione del Covid-19.

Il servizio, già testato il lunedi’ di Pasqua ed anche la scorsa domenica, è stato effettuato dal commissario dei vigili Urbani Daniele Lo Presti presente con gli assessori Enzo Roberto Trimarchi, Giuseppe Scattareggia e Francesco Caminiti nella zona Sud (Gianpilieri, Santa Margherita , Briga Marina, Galati Marina, Zafferia e Sanfilippo superiore).

Il commissario capo Marco Crisafulli invece l’hanno coadiuvato l’assessore Dafne Musolino e il collega di quest’ultima… Enzo Caruso nel territorio comunale a Nord (litorale Capo Peloro, Santo Saba, Orto Liuzzo, Rodia, Acqualadrone e Mortelle).

L’attività ha consentito di accertare la situazione esistente in oltre 20 km di coste. Nel corso delle verifiche poste in essere nella parte a Sud i poliziotti municipali hanno sequestrato un motociclo che circolava in assenza della copertura assicurativa e non era sottoposto alla revisione ministeriale oltre ad essere guidato da un soggetto privo del titolo abilitativo alla conduziine del mezzo.