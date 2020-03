Sono saliti a 4 (con altri 2 casi odierni) i contagi per il Covid 19, nella Citta’ di Messina

Sono saliti a 4 (con altri 2 casi appurati in questa giornata) i contagi per il Covid 19, nella Citta’ di Messina. Oggi e’ risultata positiva, la moglie del medico ottantenne, che ieri si e’ presentato spontaneamente al Policlinico Universitario ed anch’Ella si trova ricoverata presso la struttura di via Consolare Valeria.

Sempre nell’odierno giorno, e’ emersa all’Ospedale Papardo una ulteriore positivita’ al tampone del Coronavirus, riguardante una ragazza 27enne. La giovane, non presenta sintomi e si trova in buone condizioni.