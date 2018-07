Sono sbarcati ieri alle ore 19.45, a Messina, 106 migranti

E’ arrivata ieri sera, dopo le ore 19.45 la Nave della marina irlandese/EuNavForMed, Samuel Beckett, scortata dai piloti operanti nello Stretto di Messina ha fatto il suo arrivo al Porto proprio mentre nella antistante Batteria Masotto alla Passeggiata a Mare era in corso di svolgimento la manifestazione #MAGLIETTAROSSA (promossa da Don Ciotti in tutta Italia), una iniziativa voluta per far avanzare un segnale concreto di risveglio dell’opinione pubblica, affinchè si difendano maggiormente i diritti umani.

A bordo del natante, sbarcato al Molo Norimberga, vi erano 106 migranti, di cui 93 uomini, 11 minori dei quali 2 bambini e 2 donne incinta (già trasferite al Centro di Messina), provenienti dal Sudan, dalla parte a Sud di questo paese.