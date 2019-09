“Sono stanco di tutto, ma ho tanta voglia di lottare perché chiedo Giustizia sul caso della mia famiglia, stritolata da un debito di 34mila euro salito a 850mila euro”. A parlare così, è il musicista catanese Alessio Ossino, dopo il malore che lo ha colto giovedì mattina mentre si trovava al Tribunale di Messina.

Ossino, prosegue: “non riesco a capire come la cifra sia potuta aumentare vertiginosamente, ma la cosa più vergognosa è che sia capitato tutto in una situazione di abnormità giudiziaria. Sono provato, perchè mia madre è ricoverata in ospedale presso il Reparto di neurologia. Ora, non ne posso più, chiedo l’attenzione delle Autorità competenti sono stanco di vivere”.