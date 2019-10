Sono state ricordate ieri pomeriggio dopo le ore 17.00, le 37 vittime dell’Alluvione che l’1 ottobre del 2009 sconvolse Giampilieri, Scaletta Zanclea, Briga, Molino ed Altolia [Video]

Sono state ricordate ieri pomeriggio dopo le ore 17.00, le 37 vittime dell’Alluvione che l’1 ottobre del 2009 sconvolse Giampilieri, Scaletta Zanclea, Briga, Molino ed Altolia, i villaggi e la cittadina a Sud di Messina. Alle 19, padre Carlo Olivieri (parroco del luogo), ha letto i nomi delle persone (che sono decedute durante quei tragici fatti), in un contrafforte prospiciente il canalone fugatore delle acque (realizzato per la messa in sicurezza della zona) dove è stato posto un monumento nelle vicinanze di una lapide con incisi i riferimenti di chi oggi non c’è più. Subito dopo, i presenti si sono diretti dando vita ad una fiaccolata, verso la Chiesa Madre dove è stata celebrata una messa in suffragio delle anime elette.

All’iniziativa hanno partecipato Autorità civili, militari e religiose, tra cui: “Cateno De Luca (sindaco), Maria Carmela Librizzi (prefetto), Vito Calvino (questore), Lorenzo Sabatino (comandante Provinciale dei carabinieri), Vincenzo Tomei (colonnello della Guardia di Finanza), Giovanni Accolla (arcivescovo della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela), Cesare Di Pietro (arcivescovo vicario) e Claudio Cardile (presidente del Consiglio Comunale), Antonio De Luca e Valentina Zafarana (deputati regionali del M5S), Franco De Domenico (parlamentare all’Ars del Gruppo piddino), Bernadette Grasso (assessora della Giunta di Palazzo d’Orléans) e Gianfranco Rebuffat (comandante della Guardia Costiera9”.

Ecco coloro, che hanno lasciato la vita terrena: “Martino Scibilia, Concetta Cannistraci, Alessandro Sturiale, Carmelina Maria Barbera, Santina Porcino, Carmela Oliveri, Roberto Carullo, Onofrio Sturiale, Agnese Falgetano, Maria Letizia Scionti, Elena De Luca, Cristian Maugeri, Letterio Maugeri, Leo Maugeri, Letterio Laganà, Teresa Macina, Francesco De Luca, Salvatore Scionti, non identificata, Pasquale Neri, Giuseppe Tonante, Francesca Micali, Luigi Costa, Maria Li Causi, Francesco Lonia, Lorenzo Lonia, Giuseppa Calogero, Katia Panarello, Maria Restuccia, Salvatore Zagami, Monica Balascuta, Carmela Barbera, Santi Bellomo, Carmela Cacciola, Luigi Costa, Ketty De Francesco, Carmelo Ricciardello”.