Sono stati consegnati all’A.O.U. Policlinico “G. Martino” due ecografi Siemens donati dall’avv. Giandomenico Ciaramella, a nome della onlus Ri-Diamo.

Le apparecchiature sono state affidate al dott. Antonio Versace, coordinatore del Covid Hospital e in questo momento verranno utilizzate per implementare ulteriormente gli strumenti diagnostici del Padiglione H. L’Azienda esprime i propri ringraziamenti per il gesto di generosità e ribadisce come – in questo momento più che mai – senta la vicinanza di istituzioni, associazioni, aziende e privati che stanno offrendo un grande supporto agli sforzi nella battaglia per fronteggiare la pandemia.