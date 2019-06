Sono stati più di 40mila, i visitatori alla “Notte Bianca per Sant’Antonio”

SVOLTASI IERI SERA, IN VIA SANTA CECILIA A MESSINA

Ieri sera hanno partecipato in più di 40mila, all’evento denominato “Notte Bianca per Sant’Antonio”, tenutasi in via Santa Cecilia a Messina, nei pressi dell’omonimo Santuario. Ad allietare l’incontro, sono state le tante manifestazioni svoltesi in diversi punti del Quartiere Avignone, dove nel 1907 Sant’Annibale Maria Di Francia portò il culto del Santo (morto a Padova il 13 giugno 1231) tra la gente.

Quella che si è svolta, è una festa che durante gli ultimi anni ha fatto registrare un consenso sempre crescente, caratterizzata da uno sfavillio di luci e colori, regalando a chi vi ha preso parte gioia e spensieratezza.