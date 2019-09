Sopralluoghi oggi, del vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ha effettuato oggi alcuni sopralluoghi nei cantieri cittadini con specifico interesse verso il cantiere del Porto, dove si è tenuta una riunione insieme a rappresentanti dell’impresa, al direttore dei lavori ing. Certo e si è fatto il punto della situazione rispetto all’andamento dei lavori.

Ha dichiarato il vicesindaco: “si è discussa la necessità di effettuare alcuni aggiustamenti ed alcune migliorie al progetto approvato che comunque non inficeranno indubbiamente il quadro economico generale e soprattutto si cercherà, appena entreranno nel vivo i lavori, di recuperare la parte di tempo perso per un allineamento di tutta la parte tecnico amministrativa. Si sta procedendo abbastanza velocemente per la realizzazione dei lavori di protezione nella parte a nord del porto, dove un mezzo navale sta predisponendo le opere di protezione della costa che sono propedeutiche alla realizzazione del porto. In cantiere esiste un’importante presenza di macchinari che l’impresa ha provveduto a dislocare manifestando così l’interesse di portare avanti in tempi brevi l’avanzamento dell’opera. Il secondo incontro è stato quello di via Don Blasco che si è svolto all’ufficio direzione lavori coordinato dall’ing. Antonio Rizzo e con i rappresentanti dell’impresa. Appurato che lo stato di avanzamento è circa al 30 per cento dei lavori, si è ispezionata tutta l’area di cantiere con particolare riferimento alla copertura della parte finale di viale Europa e tutti i nodi cruciali dell’asse viario strategico per la città. In particolare sono stati verificati gli innesti che avverranno nella sede ATM e nella parte di Maregrosso dando ampio risalto alla Casa Cammarata dove sono già arrivati i materiali che serviranno a realizzare un muretto con blocchetti di cemento faccia vista sormontati da copri blocchi per tutelare questo bene architettonico ormai consolidato nel patrimonio messinese. I sopralluoghi sono continuati con la verifica al cantiere del mercato Zaera dove i lavori procedono secondo cronoprogramma; si sta predisponendo il solaio del primo impalcato ed evidentemente l’azienda sta lavorando secondo quanto previsto in progetto senza registrare particolari intoppi se non quelli inizialmente riscontrati per le emergenze archeologiche ritrovate e che comunque sono state brillantemente superate dalla direzione lavori, dall’impresa, dal rup e da tutti i responsabili del progetto a vario titolo”.

A seguire il vicesindaco Mondello ha visitato la scuola media Verona Trento per verificare la corrispondenza del certificato di ultimazione lavori con l’effettiva realizzazione degli interventi previsti, riscontrando che sono stati eseguiti a regola d’arte e si è dialogato piacevolmente con il dirigente scolastico tracciando alcune linee programmatiche sulle eventuali azioni da mettere in campo per migliorare ulteriormente le condizioni generali della scuola. L’ultimo appuntamento è stato alla scuola Leopardi dove si procede alla fase di collaudo propedeutica alla consegna dei locali per fare ripartire l’attività presumibilmente entro il primo ottobre prossimo.