Sportelli AMAM, di viale Giostra a Ritiro

Lo si legge, in una nota, della Società che si occupa della gestione integrata delle risorse idriche nella Città dello Stretto: “slittano solo di qualche giorno le operazioni di ‘migrazione dati’ che consentiranno al nuovo sistema telematico di rendere servizi più efficienti all’utenza Il prossimo venerdì 8 novembre tutte le funzionalità saranno rese note in una Conferenza stampa. Saranno pienamente operativi dal prossimo lunedì 11 novembre gli Sportelli aperti al pubblico nella Sede AMAM di viale Giostra Ritiro che, al momento, non permettono di effettuare tutte le operazioni a causa della ‘migrazione dei dati’ sulla nuova piattaforma di gestione delle fatturazioni”.

Avverte il presidente Salvo Puccio: “ancora un po’ di pazienza, ma in vista di un risultato di grande importanza e utilità per gli utenti, ai quali il nuovo sistema telematico consentirà di accedere alle informazioni sulla propria posizione contrattuale, di interagire con maggiore facilità e fruire di servizi più efficienti”.

“Tutte le nuove funzionalità verranno rese note e illustrate alla stampa nella Conferenza annunciata per il prossimo venerdì 8 novembre nella sede di AMAM, in viale Giostra Ritiro”.