Squadra che vince non si cambia: i poliziotti della Volanti della Questura di Messina, tornano con “Quartieri Sicuri”

Repetita iuvant saggezza latina che non sbaglia se i risultati continuano a prodursi copiosi e con costanza. Quartieri Sicuri ricompone la squadra e sotto la guida dell’Ufficio Volanti della Questura di Messina da nord a sud intensifica l’attività di prevenzione e repressione per garantire sicurezza ed assicurare alla giustizia i responsabili delle più svariate forme di reato.

Sono tre le persone arrestate per furto: “due, di parti di autovettura, una, di termosifoni”.

10 invece quelle denunciate: “4 per rissa, 3 per furto, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un’altra per danneggiamento, l’ultima per reiterata violazione al codice della strada per guida senza patente”.

Controllati: “4300 veicoli, 615 persone e 107 soggetti sottoposti ad obblighi di legge; sequestrati più di 25 grammi di droga; elevati numerosi verbali al codice della strada; ritirate patenti; effettuate molteplici perquisizioni”.

Preziosa come sempre la collaborazione dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e dell’Unità Cinofila della Questura di Catania.