GLI AGENTI SONO INTERVENTI IN VIA VITTORIO EMANUELE, ALL'ALTEZZA DEL MUNICIPIO, PER LA PRESENZA DI UNO ZAINETTO SOSPETTO

Stamane a Messina, poco prima di mezzogiorno, vi è stato un intervento degli artificieri della Polizia di Stato arrivati in via Vittorio Emanuele di fronte al Municipio perchè allertati al numero unico delle emergenze, da una telefonata che segnalava la presenza di uno zainetto sospetto.

I poliziotti, hanno provveduto ad isolare l’area inibendola al transito veicolare e pedonale, per poter così provvedere ad ispezionarla a fondo e decidendo successivamente di far brillare la cartella sospetta con una carica esplosiva. Per fortuna, all’interno della sacca non vi era materiale pericoloso ma solo effetti personali.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.