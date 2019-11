Stamane il Gen. C.A. Luigi Robusto, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ha inaugurato, all’interno della caserma “A. Bonsignore” di Messina, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia, la mostra dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Stamane il Gen. C.A. Luigi Robusto, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ha inaugurato, all’interno della caserma “A. Bonsignore”, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia, la mostra dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa “MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE E MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE” – “EROE DEL NOSTRO TEMPO”. Madrina dell’evento è stata il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi a suggellare il legame tra il Generale e Prefetto Dalla Chiesa con le Istituzioni in cui ha sempre creduto e che ha rappresentato con onore e fedeltà. La mostra, attraverso un percorso espositivo con pannelli illustrativi ricchi di fotografie ed immagini dell’epoca, ripercorre i momenti salienti della sua vita professionale vissuti durante la lunga milizia nell’Arma dei Carabinieri ma anche nel breve periodo in cui è stato Prefetto di Palermo. Sono illustrati anche momenti di vita privata ed in particolare di vita familiare che risaltano i grandi principi morali del Generale Dalla Chiesa. Emblematica è l’immagine che lo raffigura in alta uniforme da Ufficiale dei Carabinieri con in braccio sua nipotina Giulia.

La mostra, inoltre, è stata arricchita anche da una suggestiva esposizione di uniformi, cimeli e documenti dell’epoca. Viene esposta una riproduzione dell’uniforme indossata dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, durante il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (10.12.1981 – 05.05.1982) ma anche documenti originali a sua firma che richiamano gli interventi di etica morale e professionale durante i periodi di comando nell’Arma dei Carabinieri, nonché atti di Polizia Giudiziaria relative alle indagini sull’agguato che portò al suo assassinio e a quello della propria consorte il 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini a Palermo. Al riguardo infatti assume un grande valore storico e viene esposto un rapporto giudiziario relativo alle indagini che furono effettuate successivamente al suo assassinio ed il conseguente mandato di cattura dei responsabili dell’agguato firmato dal Giudice Giovanni Falcone. La mostra rimarra aperta al pubblico dal 4 al 22 novembre presso i saloni di rappresentanza del Comando Interregionale CC Culqualber – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 mentre il sabato dalle 9.00 alle 12.00.