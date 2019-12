Stamane in piazza Unione Europea a Messina, si è tenuta una protesta studentesca. A parteciparvi, sono stati gli alunni dei Licei Seguenza di via Sant’Agostino e Archimede del viale Boccetta. I primi, hanno manifestato il loro disappunto per le frasi rilasciate durante una Assemblea di due giorni fa, dalla loro dirigente scolastica, la professoressa Lilia Leonardi.

I secondi invece, che da tempo chiedono l’attenzione su alcuni problemi relativi alla sicurezza riscontrati nel loro Plesso, li hanno voluti esternare pubblicamente nei presi di Palazzo Zanca sede del Municipio.

Ha riferito uno dei giovani rappresentanti della seconda Struttura, Gianmarco La Foresta: “il sindaco De Luca, durante il sopralluogo all’interno dell’Istituto di qualche giorno fa, si è dimostrato disponibile, ma ha promesso con scadenza a lungo termine le soluzioni per risolvere le criticità delle scale di emergenza e l’inagibilità di alcune aule”.