Stamane intorno 10.30 gli abitanti della zona di Ritiro (sottostante ai lavori di rimozione della campata autostradale del viadotto) a Messina, hanno sentito un forte rumore

Verso le ore 10.30 odierne, i residenti della zona (di Ritiro a Messina), prossima al luogo dove sono in esecuzione i lavori di smontaggio della campata autostradale del viadotto, hanno udito un forte rumore e successivamente si sono accorti della caduta di grossi pezzi di cemento dall’impalcato, da una altezza di 50 metri.

Gli abitanti, di una palazzina (interna ad un condominio parzialmente sgomberato lo scorso anno) come è comprensibile hanno vissuto momenti di paura… dato che alcuni detriti sono finiti dentro i loro balconi ed hanno distrutto anche qualche autovettura parcheggiata. Fortunatamente, nessuno si trovava in quegli istanti all’esterno degli immobili altrimenti si sarebbe potuta verificare una tragedia. Sul luogo, sono giunti i vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno dato seguito alle procedure di messa in sicurezza dell’area, predisponendo una relazione su quanto accaduto. Domani, al Cas, si terrà una riunione per valutare se estendere l’interdizione abitativa già esistente in altri punti limitrofi a quello dove sono successi i fatti.