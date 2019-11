Stamane si è tenuta una Conferenza di Servizi, per l’adeguamento delle Mense scolastiche

“Conferenza di Servizi, per l’adeguamento delle Mense scolastiche, sede ASP Mandalari”. Lo ha riferito stamane su Facebook, il sindaco di Messina onorevole Cateno De Luca.

Ecco cosa ha aggiunto De Luca: “con il Servizio diretto dal dottor Salvatore Muscolino abbiamo definito la nuova strategia di prevenzione per tutti gli ambienti dove viene effettuata la somministrazione dei pasti negli istituti scolastici, in vista anche della nuova gara di appalto che si concluderà nelle prossime settimane per dare continuità al servizio di mensa scolastica”.

“La nostra metodologia, è la sinergia guardandoci in faccia piuttosto che scriversi con il solito rimpallo di competenze a danno degli utenti”.