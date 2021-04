Stamane si è verificato, un Incidente (sulla A18 Messina-Catania) nel quale sono rimasti feriti un 30enne e un 15enne trasportati al Policlinico con un’ambulanza giunta sul posto… dove sono arrivati anche i vigili del Fuoco

VI SONO STATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE DEL CAPOLUOGO PELORITANO, A PARTIRE DA ROCCALUMERA E QUALCHE MINUTO DOPO LE 11.00 GLI AGENTI DELLA POLSTRADA SONO RIUSCITI A LIBERARE UNA CORSIA

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A18, fra Roccalumera e Messina (direzione Messina), all’altezza di Scaletta. Sul posto un’ambulanza e una squadra di vigili del fuoco. Quattro, in tutto, i veicoli coinvolti dal sinistro, segnalato alla Polizia stradale poco meno d’un’ora fa.

Due i feriti, un 30enne e un 15enne, che erano a bordo di un furgone. Sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico. Lunghe code occupano la carreggiata dell’autostrada, ma da qualche minuto la Polizia è riuscita a liberare una corsia per far defluire, anche se lentamente, il traffico.