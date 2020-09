Stamani a Messina, due persone con il volto coperto e a bordo di un ciclomotore, hanno ferito ad un gamba un uomo di 56 anni sparando contro di lui un colpo di una pistola.

L’episodio…, è avvenuto nei pressi del mercato ortofrutticolo. L’uomo, che lavorava nella suddetta Struttura, è stato ricoverato al Policlinico Universitario di via Consolare Valeria a Messina e non si trova in gravi condizioni. Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri i quali hanno effettuato il loro intervento essendo stati allertati in merito a quanto successo.

I militari, non tralasciano alcuna pista per scoprire i motivi del ferimento.