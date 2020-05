MESSO IN EVIDENZA ANCHE L'ABUSO DI TSO..., PERPETRATO AI DANNI DI CITTADINI CHE HANNO SEMPLICEMENTE MANIFESTATO LA LORO OPINIONE IN VARIE PARTI D'ITALIA

Stamattina a Piazza Duomo a Messina si sono riuniti circa 50 cittadini per manifestare per i diritti umani e costituzionali calpestati dai vari DPCM del governo e per l’abuso di TSO perpetrato ai danni di cittadini che hanno semplicemente manifestato la loro opinione in varie parti d’Italia.

“La loro presenza – spiega Eros Salonia, uno dei manifestanti – ha l’obiettivo di riconquistare spazi di libertà. Il TSO non deve diventare un metodo di governo”.

I manifestanti non hanno indossato le mascherine come segno di protesta perché, da più fonti mediche, non sono utili per salvaguardare la salute.

“La manifestazione – ha continuato Salonia – pacifica ha dimostrato che a Messina esistono forze civili di resistenza democratica. Essi ritengono che laddove il governo mette in pericolo Il cittadino, loro hanno il dovere civile di disubbidire al governo.