Da una nota diffusa oggi dalla Polizia di Stato peloritana, si apprende che: “stamattina il questore di Messina, Vito Calvino, alla presenza di una rappresentanza dei Dirigenti della Questura, ha incontrato i giornalisti per il consueto scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie”.

Infine, nel documento, si sottolinea: “la giusta occasione per fare un bilancio di fine anno e per esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto, oltre che per testimoniare un impegno volto alla prosecuzione e al miglioramento di quanto già fatto. Buone vacanze a tutti! #EsserciSempre #PoliziadiStato #QuesturadiMessina”.