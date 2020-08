Stanotte, gli agenti della Questura di Messina hanno arrestato un 34enne originario della Provincia di Milano

Detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente. Sono questi i reati contestati ad un uomo di 34 anni, originario della provincia di Milano, arrestato stanotte dai poliziotti delle Volanti. Ad attirare l’attenzione di una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio, è stata un’autovettura con i fari spenti ferma all’interno di un distributore di carburanti della zona nord della città, con a bordo due individui con atteggiamenti sospetti.

Gli agenti, che immediatamente hanno fermato i due, hanno colto in flagranza il conducente durante la cessione di sostanza stupefacente in favore del soggetto seduto lato passeggero, successivamente segnalato all’Autorità Amministrativa. La successiva perquisizione all’automobile, in uso al trentaquattrenne, ha permesso di rinvenire e sequestrare, celato sotto il sedile, un involucro in cellophane contenente 20 grammi di marijuana.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato, che a suo carico annovera numerosi precedenti specifici, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato oggi con rito direttissimo.