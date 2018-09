Storie Italiane, ha trattato la vicenda degli arresti per l’ATER di Roma [Video

20 settembre 2018 – Nel corso della puntata odierna di “Storie Italiane”, il contenitore (di cronaca) mattutino, in onda su Rai1 dopo le ore 10, condotto da Eleonora Daniele è stata attenzionata la vicenda che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di 6 persone ed all’indagine verso altre 52 per le case dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di Roma.

Le abitazioni, sarebbero state concesse dietro pagamenti di migliaia di euro, a non aventi titolo.