Straordinario gesto di solidarietà, a Messina, da parte di un commerciante

Un gesto di straordinaria solidarietà quello compiuto da un noto commerciante di Messina che ha voluto donare € 1000,00 al giovane concittadino Paolo Chillè affetto da sarcoma fibromixoide ed attualmente ricoverato al Sarcoma Oncology Center di Santa Monica in California per sottoporsi a cure costose. La beneficenza è stata resa possibile grazie all’intermediazione dell’avv. Silvana Paratore, legale noto in città per il suo impegno nel volontariato sociale che ha supportato in questi mesi, con autentico spirito solidale, la famiglia Chillè anche nella risoluzione delle annose questioni burocratiche relative alla partenza per gli Stati Uniti d’America .

Il commerciante che di amore per il prossimo ha dimostrato di averne tanto, ha, all’atto del bonifico, espresso un sentito ringraziamento per tutti coloro, clienti compresi, che gli hanno dato l’opportunità di fare questo gesto d’amore.