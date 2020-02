Su indirizzo dell’Amministrazione comunale di Messina, dopo sette anni di totale chiusura ed inutilizzo dei locali della ex scuola “Luigi Capuana” a Castanea ed a seguito dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione, è stata inaugurata stamane la nuova postazione del 118

Su indirizzo dell’Amministrazione comunale di Messina, dopo sette anni di totale chiusura ed inutilizzo dei locali della ex scuola “Luigi Capuana” a Castanea ed a seguito dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione, è stata inaugurata stamane la nuova postazione 118 di Castanea.

Alla cerimonia di inaugurazione e consegna delle chiavi al responsabile del 118 dott. Bernardo Alagna, hanno partecipato: “l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino e l’assessore alla Manutenzione Beni e Servizi Massimiliano Minutoli, quest’ultimo… tanto si è speso con caparbietà al fine di centrare un obiettivo programmatico importante, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Villa Lina al cui interno ricade la struttura”.

Sottolinea l’assessore Minutoli: “è un passo importante, nella direzione della salvaguardia del diritto fondamentale alla salute che consente di avvicinare i servizi cittadini alle aree urbane dei villaggi. Il servizio di emergenza è una priorità ed è necessaria per abbattere i tempi di intervento e l’inaugurazione di questa nuova sede rappresenta un rafforzamento della rete di emergenza urgenza. Desidero ringraziare i cittadini di Castanea che sin da subito mi hanno coinvolto per la risoluzione dell’annosa questione che rappresenta una vittoria per tutti”.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.