Su Rai3, in prima serata, “Amore Criminale”, il programma condotto da Veronica Pivetti

Dalla redazione di Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti in onda in prima serata, la domenica su Rai3, apprendiamo: “Jennifer, 26 anni, è laureata in lingue e coltiva il sogno di andare a vivere in Spagna. Una vera e propria forza della natura. Sempre allegra e con tanta voglia di fare. Davide, 32 anni, ha un matrimonio alle spalle e un bambino piccolo”.

“I due ragazzi si conoscono sul lungomare nell’estate del 2013 e, un mese dopo l’inizio della relazione, vanno a convivere. Inizialmente le cose sembrano andare bene, ma il suicidio del padre di Jennifer, la perdita del lavoro di Davide e la sua crescente gelosia portano al logoramento del rapporto e alla decisione, da parte di Jennifer, di troncare la relazione”.

“Il 2 dicembre del 2016 Jennifer, accompagnata dalla madre e dall’amica, sta preparando gli ultimi scatoloni per lasciare l’appartamento di Davide. Non appena resta sola, tra i due ragazzi inizia un litigio per la restituzione di un tablet. La discussione degenera e Davide ferisce mortalmente Jennifer con 17 coltellate. Successivamente si autoinfligge delle lievi coltellate per sviare le indagini e si sdraia per terra accanto a Jennifer”.

“Davide è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 30 anni di reclusione più 3 di libertà vigilata. La loro tragica storia sarà al centro della puntata”.