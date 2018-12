Sugli autisti dell’Atm: Uil e Uiltrasporti, danno il via libera all’assunzione degli interinali

Il sindacato da il via libera all’assunzione degli autisti interinali Atm dopo l’incontro odierno. Richieste avanzate per 45 unità per la durata di sei mesi. La questione procedurale verrà approfondita da Atm e ritornerà a gennaio nuovamente in Consiglio comunale come previsto nella delibera 86/C .

Uil e Uiltrasporti: “a conti fatti più di quattro mesi persi per una strumentale presa di posizione dell’Amministrazione comunale che ha bloccato per mera propaganda quelle stesse assunzioni di autisti di cui oggi si evidenzia la necessità con l’unico risultato ottenuto di aver penalizzato il servizio offerto alla Città”.

“Dopo il voto della delibera comunale 86/C nell’odierno incontro sindacale riteniamo di aver posto finalmente le basi per sanare una terribile ingiustizia che ha visto vittime incolpevoli solo gli autisti interinali Atm, in questi mesi al centro di sterili polemiche, su cui come in tante occasioni l’Amministrazione ha dovuto fare una prevedibile marcia indietro” – dichiarano Ivan Tripodi e Michele Barresi segretari generali di Uil e Uiltrasporti Messina al termine dell’incontro tra sindacato e Atm .

La norma di riferimento recita che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi, formulando una deroga assistita con causale, da applicare in casi straordinari proprio come quello dei 45 lavoratori di Atm rimasti disoccupati lo scorso 16 agosto”.

Di fatto la stessa Legge e successive circolari del Ministero prevedono che la contrattazione aziendale, ove si ravvedano le necessità, permetta di derogare ai vincoli imposti dal Decreto Dignità e a questo è servito l’accordo appena sottoscritto tra Atm e sindacati che potrà dare il via libera alle assunzioni degli autisti interinali bloccati ingiustamente dal 16 agosto da un parere secondo il quale, in sostanza, prorogare i contratti avrebbe creato le condizioni per l’assunzione a tempo indeterminato.

“Finalmente reputiamo che si potrà risolvere positivamente la vicenda dei lavoratori interinali che Atm non aveva prorogato a causa delle ambigue interpretazioni di Legge conseguenti al Decreto dignità – scrive la Uil Messina – dapprima la dirigenza Atm aveva negato la evidente carenza di personale autista e poi dichiarato insufficienti le risorse economiche necessarie per le assunzioni, ma adesso dopo pochi mesi prendiamo atto che invece le cose stavano diversamente e dopo aver annunciato le più variopinte forme di assunzioni e reclutamento di personale, dal concorso pubblico al Centro per l’impiego fino al comando di personale comunale, si ritorna, come prevedibile al lavoro interinale. Adesso il Cda e la Direzione di Atm hanno l’obbligo di porre rimedio al danno e ripristinare un Servizio pubblico che in questi mesi, per scelte sbagliate e per le gravi carenze di personale che queste hanno generato, non risponde alle esigenze dei messinesi e al tempo stesso occorre programmare per il futuro i necessari bandi pubblici di assunzione per trasformare il lavoro somministrato in lavoro stabile.