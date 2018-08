Sui migranti le dichiarazioni di De Luca (sindaco di Messina): “L’Hotspot di Bisconte, è abusivo?”

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha pubblicato un documento del 2017 riguardante l’hotspot realizzato a Messina in contrada Bisconte dal quale emergerebbe un contrasto della struttura con i piani di edilizia del Comune.

E De Luca, ha affermato che se dagli accertamenti da esperire dovesse accertarsi la non regolarità della ex Caserma Gasparro, sarebbe costretto ad emettere un provvedimento di sgombero.

Per il primo cittadino: “in base ai documenti in nostro possesso, quella struttura risulta abusiva. Ho chiesto chiarimenti agli uffici e ho dato disposizione di accertare come stanno le cose”.S

Secondo una nota del 10 maggio 2017, firmata dalla ex dirigente del Dipartimento Edilizia Privata Antonella Cutroneo, la sede temporanea per accogliere i migranti contrasterebbe con “le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del Prg e del Ppr Bisconte”, perche’ ricadente in zona destinata verde pubblico e parco urbano, un’area di 3.800 metri quadrati suddivisa in diverse parti e varie destinazioni.

Evidenzia il sindaco: ” lo Stato e la Regione, possono siglare un Accordo di programma per modificare la destinazione urbanistica, fare la Variante e notificarcela se questo dovesse rientrare fra le possibili deroghe normative in materia urbanistica. Qualcuno pero’ dovra’ farci sapere se avra’ agito in nostra vece per cambiare la destinazione d’uso. In questo momento, non e’ arrivato nessun atto”.

Ed infine, questo e’ quanto sostenuto da De Luca: “forse abbiamo scoperto il perche’ non sono stato informato della presenza di nuovi migranti nell’hotspot di Bisconte Messina… l’insediamento e’ abusivo, tra cinque giorni ne avremo la certezza”.