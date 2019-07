Sul caso di un minore ricoverato al Policlinico Universitario: è intervenuto sabato, il Garante per l’Infanzia del Comune di Messina dottor Angelo Fabio Costantino

QUESTO IL SUO MESSAGGIO: "CONOSCO BENE LA SITUAZIONE, INVITO TUTTI A RIMANERE SERENI E A NON RECARSI IN VISITA PERCHE' IL BAMBINO HA UN TUTORE NOMINATO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI"

A margine di una campagna di solidarietà che è diventata virale su whatsapp attraverso la quale si invitavano i messinesi a stare vicino ad un bimbo assistito al Presidio Ospedaliero Gaetano Martino di via Consolare Valeria, è intervenuto nella giornata di sabato il difensore civico dei diritti dei bambini del Comune, dottor Angelo Fabio Costantino che ha evidenziato in una nota quanto segue: “mi sono giunte numerose offerte di aiuto per un minore ad oggi ricoverato al Policlinico di Messina. Conosco molto bene la situazione ed invito tutti a rimanere sereni. Il Tribunale ha già nominato un Tutore che sta coordinando gli aiuti secondo le specifiche necessità. La dottoressa AnnaMaria Tarantino, in accordo con il Garante dell’Infanzia di Messina, ha dato la sua disponibilità a fare da filtro per raccogliere le disponibilità di chiunque volontariamente volesse mettersi a disposizione”.

“Solo il Tutore Legale del minore conosce le necessità del bambino; attendiamo silenziosamente indicazioni. Messina ha un cuore immenso ma non facciamoci prendere dall’emozione; le Istituzioni responsabili del caso, con le quali sono in contatto, si stanno muovendo molto bene”.