Sul Consiglio Comunale di Messina, trasmesso ieri telematicamente diffondiamo la nota dei vicepresidenti, Serena Giannetto e Nino Interdonato

In riferimento ad un articolo stampa apparso nelle scorse ore, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, composto dal Presidente f.f. Nino Interdonato e dalla Vice Presidente Serena Giannetto, precisa quanto segue: “Quando la disinformazione e lo sciacallaggio regnano sovrani”.

“Ci duole il cuore leggere certi articoli, – si legge nella nota – soprattutto se fatti da una giornalista professionista. Come Ufficio di Presidenza siamo esterrefatti per l’articolo pubblicato dal giornale MessinaOra, falso e pretestuoso. Sin dall’inizio si era precisato in fase di accreditamento di tutte le testate giornalistiche che, trattandosi di una seduta ‘sperimentale’ anche dal punto di vista tecnico, non sarebbero state autorizzate dirette social, per non compromettere la stabilità della rete. Nonostante i ripetuti ammonimenti da parte della presidenza, MessinaOra continuava imperterrita la diretta Facebook, assumendo anche un atteggiamento scorretto nei confronti delle altre testate giornalistiche, che hanno seguito alla regola la seduta del Consiglio Comunale. In questo momento per tutti delicato, ove prevale il bisogno di unità e di non alimentare il caos, sarebbe opportuno dire le cose come effettivamente sono andate. Il professionista si vede anche da questi momenti. Non si può predicare bene e razzolare male. Ci auspichiamo una rettifica da parte della redazione di MessinaOra, certi che tali atteggiamenti scarsamente professionali non si replicheranno in futuro”.