Sul decesso della 43enne Viviana Parisi, il giallo di Caronia (ME) e la morte del piccolo Gioele Mondello, per la criminologa Roberta Bruzzone: “La donna era in un tunnel psicotico”

Sul decesso della 43enne Viviana Parisi, il giallo di Caronia (ME) e la morte del piccolo Giiele Mondello, per la criminologa Roberta Bruzzone: “quando avviene l’incidente lei è in una sorta di tunnel psicotico. Ecco perché non si ferma, non chiede aiuto. L’unico pensiero è portare a termine il suo piano di morte”.

Per la Bruzzone, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di omicidio-suicidio, anche se la famiglia si rifiuta di crederci, sostenendo che la dj non avrebbe mai fatto del male al suo bambino di 4 anni.

La professionista, parla invece di un piano di morte ed afferma: “per lei e per sottrarre l’amato bimbo a un ineludibile destino di dolore, di separazione. Ciò che ha ucciso Viviana e Gioele è scritto nei certificati che lei teneva nel cruscotto dell’auto”.

Ed ancora l’esperta sostiene che: “le condizioni di disagio di Viviana erano piuttosto significative anche nel giugno scorso. Lo scenario generale, sembra assumere contorni sempre più chiari che portano a privilegiare l’ipotesi dell’omicidio-suicidio”.