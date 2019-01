Sul Ponte sullo Stretto, Tonino Genovese (Cisl): “Unica via d’uscita”

Tonino Genovese ha risposto così a Duilio Calarco, inviato del Tgr Sicilia, commentando le parole di presidente della Regione Nello Musumeci sulla realizzazione del collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto: «il Ponte è l’unica via d’uscita per lo sviluppo del territorio, una infrastruttura che serve non a Messina, ma a tutta la Sicilia e al Meridione».

Ma il segretario generale della Cisl è andato anche oltre, ritenendo che: «occorre scendere in piazza, con una grande manifestazione a favore del Ponte per essere chiari e mostrare all’Italia con evidenza la volontà dei siciliani e dei calabresi, ma non solo. Come è stato fatto a Torino mostrando quanto ampio sia il consenso a favore della Tav, anche qui bisogna accantonare la mentalità dei comunicati a favore del Ponte e scendere nelle strade per dimostrare che il territorio vuole un’opera strategica per tutti».