Sul risanamento: oggi a Palazzo Zanca, si è svolta una riunione operativa con l’assessore regionale Marco Falcone

“E’ stata una riunione operativa proficua oggi a Palazzo Zanca perché ha permesso di definire alcune procedure che nel tempo si erano rallentate per mancanza di chiarezza, imprimendo quindi un’ulteriore accelerazione a quelle che sono le vari fasi nell’ambito del risanamento. Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito dell’incontro che consente di compiere un passo decisivo verso un obiettivo principale del programma dell’Amministrazione comunale”. E’ quanto hanno dichiarato il sindaco Cateno De Luca e il vicesindaco e assessore al Risanamento Salvatore Mondello, a conclusione dell’odierna conferenza di servizi tenutasi a Palazzo Zanca, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria insieme ai componenti del CdA Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni e all’arch. Grazia Marullo per la parte tecnica, il dirigente del dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti Gaetano Ciccone, il commissario straordinario IACP Leonardo Santoro, insieme al direttore Maria Grazia Giacobbe e al dirigente tecnico Calogero Punturo.

Hanno proseguito il sindaco De Luca e il vicesindaco Mondello: “la riunione, si è articolata su tre macroaree. La prima ha riguardato la cessione delle aree da IACP ad A.RIS.ME. Si è riscontrato che IACP è pronto al trasferimento e già oggi ha prodotto tutto il materiale necessario al passaggio che sarà soggetto a sopralluoghi tecnici in contraddittorio con rappresentanti di IACP, Comune e A.RIS.ME., al fine di verificare lo stato di consistenza delle aree da cedere, che ammontano a circa 230 mila mq. sui 280 mila complessivi delle aree destinate al risanamento. La seconda parte ha interessato le procedure in corso e quindi una serie di richiami relativi al contenzioso eventualmente in atto con IACP e alle procedure di trasferimento delle fasi progettuali o di cantiere in itinere e quindi tutte le attività da mettere in campo necessarie per il normale svolgimento soprattutto in considerazione del trasferimento da IACP ad A.RIS.ME. Il terzo punto è stato quello relativo alle procedure di assegnazione di somme per l’acquisto dei primi cento immobili per i quali sono già state effettuate le valutazioni tecnico-economiche da parte degli esperti esterni e della commissione di valutazione generale. La procedura prevederà nei prossimi giorni un trasferimento di tutto il materiale alla Regione che farà una valutazione di carattere tecnico-economica per poi procedere al finanziamento, cui seguirà l’acquisto reale e la successiva assegnazione”.