Sul sito istituzionale del Comune di Messina…, ci sono i numeri utili e gli indirizzi di posta elettronica

In ottemperanza ai protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro per garantire e tutelare la salute sia del personale addetto ai servizi di ricevimento del pubblico che dell’utenza è consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.messina.it nella Sezione dedicata alle notizie in evidenza”, il link “Prenota il tuo appuntamento”.

E’ possibile così visionare le modalità di contatto dei servizi comunali tramite telefono o mail al fine di gestire la prenotazione degli appuntamenti. E’ consentita la presenza contemporanea di un numero limitato di persone secondo la capienza del locale dove il pubblico viene ricevuto.