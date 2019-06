Sulla Messina Social City, interviene l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore

Sulla Messina Social City, interviene la delegata della Giunta De Luca; in una nota dell’Ufficio stampa del Comune si sottolinea: “in riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa sull’assenza dell’Amministrazione alla seduta della VII^ Commissione che si è tenuta ieri, giovedì 6, con all’ordine del giorno -lavoratori di Casa Serena esclusi dalla Long List della Messina Social City- è opportuno precisare che l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore non ha presenziato in quanto la problematica avente ad oggetto la convocazione è inesistente, come peraltro comunicato con nota prot. 174115 del 5 giugno 2019, inviata al presidente della VII^ Commissione ed al presidente del Consiglio”.

“Come evidenziato nella nota, che si allega e si riporta testualmente, -la Messina Social City sta procedendo, tramite selezione pubblica per titoli ad assunzione di personale a tempo determinato per eventuali esigenze temporanee di sostituzione dei lavoratori già assunti. I bandi sono scaduti e la Società Adecco procederà ad effettuare la graduatoria dei partecipanti alla selezione, dalla quale si attingerà poi per le predette assunzioni. Non si comprende dunque di quale ‘esclusione dalla Long List’ si parli e la motivazione per cui venga convocata una apposita Commissione su una problematica che non si è ancora presentata-“.