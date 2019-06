Sulla strada statale 113 a Torrenova: questa mattina, si è verificato un incidente frontale

Questa mattina, si è verificato un sinistro, intorno alle ore 09.30 sulla strada statale 113, poco dopo l’uscita dal centro abitato di Torrenova, nelle vicinanze di un curvone che si trova nei pressi dello svincolo per San Marco D’Alunzio. Sono ancora da stabilire, le cause che hanno determinato lo scontro fra una Fiat Punto ed una Alfa Romeo. A bordo della Fiat Punto vi erano una donna ed un bambino, i quali sono stati condotti al nosocomio di Sant’Agata di Militello.

A quanto pare, la donna, una 40enne di San Marco D’Alunzio, per l’impatto avrebbe riportato una frattura. A viaggiare sulla berlina dell’Alfa Romeo, invece c’era un uomo di 48 anni di Santo Stefano di Camastra, che non avrebbe subito gravi conseguenze. Sul luogo sono giunti per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, afferenti alla Sezione Radiomobile. A loro, spetterà il compito di risalire alla dinamica dell’impatto.

Sul posto, si sono recati anche i vigili del Fuoco del Distaccamento di Sant’Agata di Militello, che hanno compiuto le operazioni per bonificare il manto stradale sul quale si sono riversati olio e benzina dei due automezzi incidentati.

Foto, tratta da: “www.amnotizie.it”.