Sull’alluvione di Giampilieri, dell’1 ottobre 2009: i giudici della Cassazione hanno chiuso il procedimento

La Cassazione si è pronunciata a quasi dieci anni da quei tragici fatti, sull’alluvione di Giampileri e Scaletta Zanclea dell’1 ottobre del 2009, quando morirono per quell’evento climatico 37 persone.

I giudici della Suprema Corte, mettendo la parola fine su tutto, hanno evidenziato nella loro Sentenza che: “i reati erano già caduti in prescrizione, ed i risarcimenti, sui quali si doveva decidere, non hanno trovato istanza”.

In secondo grado, i due imputati principali, gli ex sindaci di Messina e del paesino ionico, Giuseppe Buzzanca e Mario Briguglio, furono assolti dalla locale Corte d’Appello, unitamente a dirigenti e tecnici. Gli ermellini di piazza Cavour a Roma, hanno confermato l’orientamento emerso nell’ultimo giudizio di merito assolvendoli entrambi e negando le domande risarcitorie.

L’accusa nei loro riguardi, era quella di non avere allertato compiutamente la popolazione nè fatto evacuare i rispettivi centri abitati e per questo in sede di prime cure furono condannati a sei anni di reclusione, una decisione ribatata in secondo grado con la conseguente assoluzione e la formula di… -non sussistenza del fatto-.

Tanto la Procura della Repubblica di Messina, che gli avvocati dei familiari delle vittime (costituitisi parte civile nel processo) ai quali sono state revocate anche le relative decisioni civili, avevano annunciato che avrebbero adito i magistrati di legittimità, che nella serata di ieri hanno scelto di scrivere l’ultimo atto di questa dolorosa vicenda.