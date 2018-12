Sull’Area Zes e l’Autorità Portuale, per Tonino Genovese (Cisl – Messina): “Una soluzione pasticciata, quella annunciata in conferenza stampa dal M5S”

Tonino Genovese segretario generale della Cisl, in questo comunicato commenta la decisione di voler dividere in due Zone economiche speciali i porti di Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria e afferma: “una soluzione sulle Zes, quella annunciata nel corso della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, operata in maniera compromissoria che ci appare pasticciata e controversa”.

Genovese, continua : “ci siamo già espressi positivamente sulla costituzione dell’Autorità Portuale dello Stretto e certamente il merito va attribuito al Movimento per l’impegno profuso e definito dal Governo in questa fase, ma non attribuire la guida delle aree ricadenti nei territori della Zes alla nuova Autorità Portuale dello Stretto non favorirà coerenza e governo delle azioni sulle stesse. Ancor di più atteso che, mentre le aree dei porti calabresi sono già definite, quelle delle aree messinesi sono ancora ipotesi di lavoro”.

Conclude Genovese: “Invitiamo pertanto le rappresentanze politiche e parlamentari messinesi, ad intervenire perché si è ancora in tempo per modificare il percorso legislativo parlamentare”.