Sull’autostrada A18 Messina-Catania: si è verificato, un altro grave incidente all’altezza di Giardini Naxos

Quest’oggi, sull’autostrada A18 Messina-Catania, si è verificato un altro, grave incidente all’altezza dello svincolo di Giardini, nella carreggiata lato monte. E’ accaduto che tre autoveicoli si sono scontrati tra di loro, a quanto pare frontalmente, ed uno ha preso fuoco. Dalle prime sommarie ricostruzioni della dinamica del sinistro, che sono state compiute dalla vicina Sezione della Polstrada, l’impatto non ha avuto conseguenze mortali, ma si sarebbero registrati due feriti non gravi. La circolazione verso Catania, è stata bloccata, mentre quella in direzione della Città dello Stretto non ha subito chiusure. A causa di ciò che è successo, diverse auto si sono fermate nelle adiacenti gallerie. Sul posto sono giunti immediati i soccorsi.

Nella tratta interessata dai fatti, vige da tempo il doppio senso di circolazione. Secondo una prima ipotesi degli agenti della Stradale, lo scontro fra due vetture ha fatto sbandare nell’asse opposto uno dei due mezzi coinvolti. Ma altre tesi sono al vaglio delle Autorità preposte, al fine di stabilire con esattezza come abbiano investito le automobili.