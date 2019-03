Sulle assunzioni di autisti, all’Atm Messina: i sindacati Filt Cgil UilTrasporti Faisa Cisal Ugl Orsa, sono disposti a firmare

IN DEROGA AL DECRETTO DIGNITA'

Assunzioni personale autista Atm – La disponibilità del sindacati Filt Cgil UilTrasporti Faisa Cisal Ugl Orsa a procedere alla firma in deroga al decreto dignità c’è da sempre ed è ribadita in una nota inviata oggi al Cda e all’assessore Mondello .

“Chiediamo contestualmente una verifica dei contenuti e dei criteri del bando al fine di non disperdere come era negli obiettivi condivisi le professionalità acquisite dagli ex lavoratori interinali”.

Queste Organizzazioni sindacali, come convenuto nelle scorse settimane chiedono a codesta Azienda Trasporti e all’assessore al ramo urgente incontro per la sottoscrizione degli accordi previsti a salvaguardia delle professionalità acquisite dal personale autista ex interinale al fine di superare le criticità subentrate con l’applicazione del decreto dignità.

Si chiede inoltre la verifica congiunta e chiarimenti su alcuni punti riscontrati nelle note Atm prot 4631 del 12.3.2019 e nella successiva nota prot 1379 del 13.3.2019 del Centro dell’impiego ove sono riportati requisiti e criteri di selezione che potrebbero apparire in contrasto all’obiettivo fin qui condiviso, di tutelare, nel rispetto delle norme, le professionalità acquisite in Azienda .