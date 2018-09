Sull’Ecopass, si riparte a Messina

Il primo cittadino di Messina, l’onorevole Cateno De Luca, dalla propria pagina Facebook scrive in merito ad un importante provvedimento, vale a dire l’Ecopass, riguardo alle azioni che su questo tema si intenderà adottare, decise dopo un incontro al quale hanno partecipato: “l’esperto amministrativista, l’avvocato Marcello Scurria ed il dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana di Palazzo Zanca, l’ingegnere Mario Pizzino”.

Ed afferma: “avviato il procedimento mediante una conferenza di servizi per reintrodurre le zone a traffico limitato per compensare l’inquinamento ambientale ed acustico che la città di Messina continua a subire. In passato il Comune di Messina ha incassato circa 2 milioni di euro l’anno che sono stati destinati per la manutenzione della viabilità”.

De Luca, chiosa così: “purtroppo per un mero vizio formale, mancata previsione nel Piano Urbano del Traffico, il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato i provvedimenti che lo hanno istituito. Ora si riparte facendo tesoro degli errori precedenti”.